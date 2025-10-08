miércoles, 8 de octubre de 2025

Recuperaron algo en Chacabuco pero falta

 

En un barrio.

Las víctimas de un robo lograron recuperar algo gracias a un dato pero todavía falta.

Se trata de los dueños de las motos que fueron sustraídas del garage de una casa del barrio de la cancha de River de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La información sobre el destino de los rodados fue puesto en conocimiento de la Policía.

Hubo un allanamiento en el barrio Los Pioneros. En la casa en la que se llevó a cabo el procedimiento la Policía halló una moto sin los plásticos del carenado y los plásticos del carenado de la otra moto.

Una de las víctimas comentó que la moto y los plásticos seguían esta noche en la Comisaría.

Si alguien tiene un dato sobre la otra moto, que llame al 911.



