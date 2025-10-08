Tránsito: Retuvieron varias motos en operativos en Chacabuco

Miércoles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad informó los resultados de los distintos operativos realizados durante este día miércoles en la ciudad de Chacabuco.
En recorrido de móviles se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido(ciclovía)
Volver a Chacabuquero.
Se labraron actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.
En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Solís y Balcarce, Av Solís y Olavarría dónde se retuvieron diez motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes al caer la noche en Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inquietud por una adolescente que no volvió a la casa en Chacabuco
- Video: Escuchas que sirvieron para atrapar a una banda de estafadores
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco
- Firma por el resonador de Chacabuco
- Aniversario de una colectividad
- Bomberos: principio de incendio en un rodado en Chacabuco
- Robo en una casa de Chacabuco
- Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Soy paciente y en Chacabuco necesitamos un lugar preparado para la Salud Mental"
- Encuentran a un vecino de Chacabuco desorientado a 40 kilómetros de la casa
- Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo
- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco
- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos
No hay comentarios:
Publicar un comentario