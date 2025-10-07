Accidente en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Est tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer en bicicleta fue colisionada por una moto que guiaba una menor de edad de 17 años.
La ciclista cayó al pavimento. El hijo la trasladó al Hospital en moto.
Ocurrió en Primera Junta entre Alberdi y Olavarría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco
- Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo
- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco
- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos
Todavía se habla de esto:
- Video: "Acá se vive como chancho"
- Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco
- La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras
- Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas
- Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco
- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"
- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi
-Reconocimiento a una deportista
- Firma por nueva oferta en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario