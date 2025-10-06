lunes, 6 de octubre de 2025

Video: "Acá se vive como chancho"

 Video enviado por una vecina de Chacabuco 

Calle Tulio Spinetti: video de grabado hoy a las 15.30. Sólo se puede entrar y salir caminando. Imaginen si hubiera una urgencia. No pasan los bomberos, policía o ambulancia. Acá se vive como chancho


Firma:

Romina



