Agenda: Reconocimiento a una deportista - Firma por nueva oferta en Chacabuco

Municipio.
Esta mañana el gobierno municipal realizará un reconocimiento a una deportista.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Victoria Villanueva, quien se ha consagrado cono campeona argentina de golf.
El Intendente recibirá a la golfista en su despacho a las 10.30.
Por la tarde, el gobierno municipal firmará un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para el dictado de carreras en el 2026.
El acto se llevará a cabo a las 17.00 en el edificio de Solís y Olavarría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nuevo accidentes de tránsito en la ruta en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Incidentes y problemas en barrios de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona
- Conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario