lunes, 6 de octubre de 2025

Agenda: Reconocimiento a una deportista - Firma por nueva oferta en Chacabuco

 


Municipio.

Esta mañana el gobierno municipal realizará un reconocimiento a una deportista.



Se trata de Victoria Villanueva, quien se ha consagrado cono campeona argentina de golf.

El Intendente recibirá a la golfista en su despacho a las 10.30.

Por la tarde, el gobierno municipal firmará un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para el dictado de carreras en el 2026.

El acto se llevará a cabo a las 17.00 en el edificio de Solís y Olavarría.


