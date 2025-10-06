Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi

Agenda.
Este fin de semana hay varios eventos en la zona de Chacabuco.
El 14º Festival Regional de la Danza Folclórica – Cahuín 2025 de Rawson se llevará a cabo el Sábado 11, a las 20:00; y domingo 12, desde las 11:00,
Con más de quinientos bailarines de agrupaciones folclóricas, el sábado al atardecer, en la plaza, se encenderá el fogón y actuarán artistas locales.
El domingo, habrá desfile folclórico e institucional, recorridos turísticos, feria de artesanías, emprendimientos, gastronomía, juegos infantiles, espectáculo de La Bonita, Juanra y la Síncopa.
Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chacabuco y la Delegación Municipal de Rawson.
La 54º Fiesta Nacional del Caballo de Bragado se desarrollará desde el jueves 09 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos de la vecina ciudad.
El jueves a las 20:00, charla “A 100 años de la hazaña épica”, con canto surero y danzas tradicionales en el Salón Blanco municipal.
El viernes a las 18:30, inauguración oficial de la fiesta con fogones, grupos de danza, artistas locales y la actuación de Los del Fuego en la plaza principal.
El sábado desde las 10:00, destrezas criollas, aparte campero y entrevero de tropillas en el campo don Abel Figuerón.
A las 19:00, en la plaza principal, elección de la embajadora y espectáculos musicales.
El domingo a las 10:00, baile tradicional y paseo criollo. A partir de las 13:30, destrezas, jineteada con importantes premios y espectáculos folclóricos en el escenario mayor. Entrada arancelada.
Organiza la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
La 6º Festival del Queso de Los Toldos se realizará el Sábado 11 y domingo 12, a las 10:00, en el paseo Sadoc Maidana.
Más de ochenta productores artesanales de chacinados, cerveza artesanal, queso de cabra, dulces, conservas y panificados.
Sábado, recorrido por fábricas con observación del proceso de producción. Al mediodía, inauguración oficial con el tradicional corte de queso por parte de los queseros y autoridades. A las 13:00,cocina en vivo, charlas, degustaciones, música y bailes.
Domingo, a las 10:00, visita a establecimientos queseros: Ruta del Queso, Monasterio (Abadía), Los Holandeses y Los Lube (Santa María). Al mediodía, cocina en vivo con la presencia de Damián “Mono” Cicero.
Turismo Municipal participa con información sobre los atractivos turísticos del partido.
Entrada gratuita.
Organiza la Municipalidad de General Viamonte.
La 21º Fiesta del Cordero Alberdino, Leandro N Alem se desarrollará el sábado 11 y el domingo 12, desde el mediodía, en el predio del ferrocarril de Alberdi.
Música, tradición y el mejor cordero al asador. Espectáculos musicales con La Mancha de Rolando, Trulalá, Los Caldenes y Simón Aguirre.
Entrada gratuita.
Organiza la Municipalidad de Leandro N. Alem.
La 1º Fiesta del Lechón a la Estaca y Expo Agro Duggan, San Antonio de Areco se llevará a cabo el domingo 12, a las 09:30, en la Escuela Agropecuaria N°1 de la mencionada localidad.
Habrá paseo de artesanías, música en vivo, peña folclórica, degustación de cordero a la estaca, Expo Agro con muestras y charlas técnicas.
Entrada gratuita.
Organiza la Comisión Fiestas Patronales de Duggan y la Municipalidad de San Antonio de Areco.
