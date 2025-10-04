Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Rosana.
- Rosana Silvina Ahumada. Falleció a los 50 años. Casa de duelo: Andes 162.
