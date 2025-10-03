Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada

Familia.
La familia de una joven de Chacabuco que sufrió lesiones graves en un accidente de tránsito está pudiendo la colaboración de la comunidad.
Se trata de familiares de Dana Giménez, de 19 años, quien a fines de agosto sufrió una caída de moto que le causó daños en el cuerpo que pusieron en riesgo su vida.
Desde entonces está internada en un centro médico de Junín.
Según la tía, Gisela Daglio, Dana salió de Terapia Intensiva y pasó al centro de rehabilitación neurológica.
Se está vendiendo un bono contribución para colaborar con la recuperación de la joven. Cada número cuesta 3.000 pesos. Se pueden comprar llamando al 2352553067. Sortea el 17 de octubre de 2025.
Estos son los premios:
1º Premio: 1 Tatoo de Pia Bussio
2º Premio: Alisado con o sin formol a elección
3º Premio: 1 Torta helada del Cheff Darío Ponce.
4º Premio: 1 Juego de 2 copas de Stella Artois + tabla y rueda para pizza
5º Premio: 1 Torta "Día de la madre"
6º Premio: 2 Productos Natura
7º Premio: 1 Nutrición capilar a domicilio
8º Premio: 1 Kilo de helado artesanal de heladería "La Fé"
9º Premio: 1 Servicio de manicura a elección
10º Premio: 1 Premio sorpresa para mamá
11º Premio: 1 Docena de pasteles
