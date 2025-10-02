Policía en un barrio de Chacabuco por una situación

Esta noche.
Esta noche la Policía fue convocada por un hecho que se registró en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer ingresó a un negocio para vender perfumes y terminó llevándose pertenencias del lugar.
Esto fue luego que la responsable del comercio se negara a comprar los perfumes.
La mujer se marchó del lugar en un auto que la estaba esperando en las cercanías.
Ocurrió en inmediaciones de Brandsen y Laprida.
