jueves, 2 de octubre de 2025

Policía en un barrio de Chacabuco por una situación

 


Esta noche.

Esta noche la Policía fue convocada por un hecho que se registró en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer ingresó a un negocio para vender perfumes y terminó llevándose pertenencias del lugar.

Esto fue luego que la responsable del comercio se negara a comprar los perfumes.

La mujer se marchó del lugar en un auto que la estaba esperando en las cercanías.

Ocurrió en inmediaciones de Brandsen y Laprida.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona

- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco

- Necrológicas III

- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"

- Necrológicas II

- Choque en la mañana 

- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín 

- Necrológicas I 

- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera

Todavía se habla de esto: 

- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco

- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco

- "Ese perfil de Facebook es trucho" 

- Necrológicas I

- Homenaje en la entrada de Chacabuco

- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad


on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)