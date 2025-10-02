jueves, 2 de octubre de 2025

Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín

 


Urgente.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2, Secretaría Única del Departamento Judicial Junín (B), sito en calle Alvarez Rodriguez nº 81 de Junín (B), cita y emplaza a Heraldo Echeverría, y/o susdescendientes y a todos los que se consideren con derecho al inmueble Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. F - Qta. 446 - Manz. 446-d - Parc. 9-a. Dominio: Fº 494/46 del Registro del Partido de Chacabuco (B).



Volver a Chacabuquero.

Carnicería M y J Chacabuco
Carnicería M y J

Para que dentro del término de 10 días comparezcan a tomar intervención en los autos "Sucesores de Di Pinto Alcides Roque y Otra c/Sucesores de Gomez de Echeverria Maria Agueda y Echeverria Jose s/Usucapión" Expte. 45.389, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente en el proceso (art. 341 del C.P.C.). Junín (B), 26 de septiembre de 2025.

El isma lavadero gomería Chacabuco
El Isma, lavadero y gomería


Tarjeta Fértil

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Choque en la mañana 

- Necrológicas I del jueves

- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera

Todavía se habla de esto: 

- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco

- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco

- "Ese perfil de Facebook es trucho" 

- Necrológicas I

- Homenaje en la entrada de Chacabuco

- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)