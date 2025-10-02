Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín

Urgente.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2, Secretaría Única del Departamento Judicial Junín (B), sito en calle Alvarez Rodriguez nº 81 de Junín (B), cita y emplaza a Heraldo Echeverría, y/o susdescendientes y a todos los que se consideren con derecho al inmueble Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. F - Qta. 446 - Manz. 446-d - Parc. 9-a. Dominio: Fº 494/46 del Registro del Partido de Chacabuco (B).
Volver a Chacabuquero.
Para que dentro del término de 10 días comparezcan a tomar intervención en los autos "Sucesores de Di Pinto Alcides Roque y Otra c/Sucesores de Gomez de Echeverria Maria Agueda y Echeverria Jose s/Usucapión" Expte. 45.389, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente en el proceso (art. 341 del C.P.C.). Junín (B), 26 de septiembre de 2025.
