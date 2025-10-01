miércoles, 1 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Lucio.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Lucio Stella Urzay. Falleció en Buenos Aires el 28/9/25, a los 45 años.Casa de duelo: Barrio Los Robles, casa 46.  Sus restos arriban a Chacabuco a las 14.00. Será inhumado hoy a las 16.30. 




