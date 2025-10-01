miércoles, 1 de octubre de 2025

Homenaje en la entrada de Chacabuco

 


Acto esta mañana.

La Municipalidad de Chacabuco realizará un acto esta mañana en la entrada de la ciudad.



Se tratará de un homenaje en memoria de quien moldeó las letras de la palabra "Chacabuco que se encuentra en la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.

Se llamaba Isidro Jesús Losada.

El acto se llevará a cabo a las 10.00 de este 1 de octubre de 2025.


