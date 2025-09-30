martes, 30 de septiembre de 2025

Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

 


Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.

Se pudieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.

Los ganadores fueron:

- 6513, berval SA de Morse

- 8728, Pablo Benítez 

- 3584, Marcos Caviglia

- 8948, Paulo Vespasiano

- 1525, Mónica Benítez 


