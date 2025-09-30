Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.
Se pudieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.
Los ganadores fueron:
- 6513, berval SA de Morse
- 8728, Pablo Benítez
- 3584, Marcos Caviglia
- 8948, Paulo Vespasiano
- 1525, Mónica Benítez
