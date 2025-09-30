Choque en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
Uno accidente de tránsito se registró esta tarde en la ciudad de Chacabuco.
Participaron el mismo auto y una moto.
El conductor de la moto fue traslado al hospital aunque no habría sufrido lesiones de gravedad. Según los vecinos a raíz del impacto pasó por encima del auto y cayó sobre el pavimento.
El rodado de menor porte sufrió graves daños.
Ocurrió en intersección de Alsina y Laprida
