Vecino de Chacabuco es noticia nacional por sus ocurrencias

El humor laboral.
Un vecino de chacabuco fue objeto de una nota en un medio de alcance nacional e internacional a raíz de sus anécdotas laborales.
Publicó un video en la red social Tik Tok y la repercusión que tuvo le valió un artículo periodístico.
Se llama Nicolás Caseri y es empleado en una farmacia. El video que causó furor da cuenta de una lista de los pedidos más curiosos que recibió de parte de los clientes del lugar donde trabaja.
La nota fue publicada por Infobae.
