jueves, 13 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Graciela.

 

  - Marta Graciela Scocco viuda de Bracchi. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Laprida 622. Sepelio mañana a las 9.00.




