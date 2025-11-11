martes, 11 de noviembre de 2025

Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata

 


Salud.

Este martes hubo novedades en lo que respecta a la salud de la beba recién nacida de Chacabuco que está internada en La Plata.



Volver a Chacabuquero.

A Amparo la derivaron a una sala de cardiología y está a la espera de una revisión de un cirujano para ver cuándo la podrían operar.

La familia se mostró muy agradecida a la comunidad de Chacabuco y alrededores que brindan su apoyo con cadenas se oración.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo

- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas

- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras

- Registro de lluvia de Chacabuco

- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco

- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"

- Mix de Chacabuco:

- Feria de Emprendedores

- Encuentro de autos

- Nueva fecha de senderismo

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío 

- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

- Choque en la ruta 7 en Chacabuco

- Joven agredido en un barrio de Chacabuco

- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

- Necrológicas I 

- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

Jóvenes acosados 

 Vehículos retenidos



on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)