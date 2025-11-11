Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata

Salud.
Este martes hubo novedades en lo que respecta a la salud de la beba recién nacida de Chacabuco que está internada en La Plata.
A Amparo la derivaron a una sala de cardiología y está a la espera de una revisión de un cirujano para ver cuándo la podrían operar.
La familia se mostró muy agradecida a la comunidad de Chacabuco y alrededores que brindan su apoyo con cadenas se oración.
