Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer la actividad de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Móviles y motos del Área de Tránsito en conjunto con la Policía Comunal, realizaron un operativo de prevención sobre calle Olavarría y Primera Junta, Av Vieytes y Corrientes, y Pringles y Duberty donde se retuvieron 1 automóvil y 6 motocicletas y 3 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria.
Se labro un acta de infracción por girar a la izquierda y otra por circular hablando por teléfono celular
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la ruta 7 en Chacabuco
- Joven agredido en un barrio de Chacabuco
- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín
- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco
- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecino de Chacabuco: "No me quisieron tomar la denuncia"
- Golía: "Necesitamos hombres justos y sanos"
- Situación de la beba internada fuera de Chacabuco
- Se supo la cantidad de hectáreas de Chacabuco que están bajo el agua
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tránsito: retuvieron el auto del choque y motos con escape ruidoso en Chacabuco
- Un auto chocó con una columna en Chacabuco
- Choque con lesionados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario