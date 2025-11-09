domingo, 9 de noviembre de 2025

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona. 



Es para la tarde del martes.

Los municipios alcanzados por esta alerta son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem .- Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.


