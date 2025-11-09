Vecino de Chacabuco: "No me quisieron tomar la denuncia"

Nota pedida.
El domingo 2 de noviembre, cerca de las 20:00 hs, sufrí un grave accidente con mi auto debido a la negligencia y falta de señalización en la obra del acceso Elguea Román y Mateo Barón.
La Causa del Desastre
La Municipalidad abandonó la señalización, creando un riesgo intolerable. Lo que comenzó con personal de tránsito garantizando la seguridad, terminó así:
Solo quedaron piedras gigantes que antes sostenían un cono que marcaba la separación de ambos sentidos. Tengo las imágenes y testigos de lo mencionado.
Estas piedras estaban en medio de la vía habilitada , creando un peligro extremo.
Mi vehículo sufrió daños considerables: dos llantas, dos neumáticos y daños en el tren delantero.
⚖️ El Municipio Conoce su Culpa: La Prueba Documentada
Lo más grave es la reacción de las autoridades, que confirma su responsabilidad:
- Fui a la Comisaría y me negaron la exposición civil, derivándome a Tránsito.
¡- Minutos después de salir de la Comisaría me encontré con personal de Tránsito acomodando la señalización que habían dejado abandonada! 🛠️ Esto demuestra que sabían que la obra era un peligro esa noche.
Al día siguiente, el Jefe de Tránsito ignoró mi llamado y mi mensaje de WhatsApp, intentando silenciar mi denuncia y no dar la cara.
Esto es inaceptable. La Municipalidad tiene la obligación legal de responder por los daños, ya que la responsabilidad por la falta de señalización y la creación de un peligro en la vía pública es directa y objetiva.
Exijo una respuesta de la Municipalidad de Chacabuco y una solución inmediata por los daños materiales. No pueden corregir el error después del hecho e ignorar a las víctimas.
Firma:
Pablo Gabriel Rojas
