Choque en la noche de Chacabuco

Avenida.
Esta noche se registró un choque en una avenida de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto.
Las dos personas que iban en el rodado de menor porte fueron atendidos en el lugar por personal del hospital. No fue necesario su traslado al centro médico.
Ocurrió en Garay y Santiago del Estero.
