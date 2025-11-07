"Alerta por estafas telefónicas y de correo electrónico en Chacabuco"

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa a la comunidad sobre la detección de intentos de estafa que utilizan medios telefónicos y digitales para suplantar la identidad de la entidad.
En este sentido, la entidad aclara enfáticamente que NO forma parte de sus procedimientos habituales:
Solicitar a los asociados que abran enlaces (links) de ningún tipo.
Comunicarse telefónicamente para ofrecer descuentos o beneficios especiales.
Requerir datos personales sensibles, claves bancarias, CBU o contraseñas por ningún medio.
Brindar la posibilidad de quedar exceptuado de cortes programados de servicio.
Realizar notificaciones personales sobre contingencias no programadas (estas se informan por vías masivas).
Cualquier comunicación que incluya estas acciones debe ser considerada fraudulenta.
Para reforzar la seguridad, la CECH recomienda a todos los usuarios:
_Verificar la Fuente: Ignorar correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o publicaciones en redes sociales que no provengan de los medios oficiales de la CECH. Los canales autorizados pueden verificarse en linktr.ee/cechcomunicacion.
_Utilizar Canales Seguros: Realizar todos los trámites online exclusivamente a través de la Oficina Virtual oficial, disponible en https://tramites.cech.com.ar.
_Proteger Cuentas Personales: Activar la "verificación en dos pasos" (doble autenticación) en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, para evitar el robo o suplantación de identidad de la cuenta.
La Cooperativa solicita a los asociados mantenerse alerta y, ante la más mínima duda o situación sospechosa, abstenerse de proporcionar información y contactar a la entidad a través de sus vías de atención habituales.
Firma:
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada
