Mix: Sin IPS en Chacabuco - Feria en el centro - Tareas de Servicios Públicos

Breves.
Servicios. La Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de Raúl Sosa, continúa desarrollando sus labores habituales en toda la ciudad. El área de Limpieza trabaja con normalidad, cumpliendo los recorridos programados. Del mismo modo, el sector de Espacios Verdes lleva adelante tareas de mantenimiento en distintos puntos y plazas de la ciudad. La recolección de residuos también se desarrolla con normalidad, siguiendo su cronograma diario.
En cuanto a la Red Vial, realiza trabajos en los sectores periféricos de la ciudad y debido a las dificultades ocasionadas por el clima, parte del personal afectado a las tareas en zonas rurales, se encuentra realizando tareas de mantenimiento en maquinarias, camiones y motoniveladoras.
El objetivo es poner a punto todos los equipos para retomar las labores de mejora y mantenimiento de caminos rurales tan pronto las condiciones lo permitan, especialmente en zonas donde las inclemencias climáticas dificultan el avance de los trabajos.
Feria. Este fin de semana se realizará una nueva edición de la Feria Producir en la plaza San Martín.
Habrá productos artesanales, microemprendimientos y juegos, sábado y domingo.
IPS. El Instituto de Precisión Social informó que el lunes no habrá atención al público en su oficinas de Chacabuco.
La razón es el asueto por el Día del Trabajador Municipal decretado por el Gobierno local.
