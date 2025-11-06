ATE: "La lucha dio resultado en Chacabuco"

Comunicado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Chacabuco informa que, producto de las medidas de fuerza llevadas adelante por esta organización, se logró arribar a un nuevo acuerdo paritario que contempla mejoras salariales sustanciales respecto del ofrecimiento inicial del Departamento Ejecutivo.
El día 19 de octubre, ATE anunció formalmente la realización de un paro con cese total de actividades para el jueves 23 de octubre de 2025, como respuesta a la insuficiente propuesta, que ofrecía un aumento del 1,5 % mensual para octubre y noviembre, sin recomposición por el mes de septiembre y sin continuidad de las sumas no remunerativas porcentuales previamente otorgadas.
La siguiente semana ante la falta de respuestas adecuadas por parte de la municipalidad empleadora, ATE profundizó el plan de lucha con una jornada de paro de 48 horas los días 30 y 31 de octubre, medida que contó con una gran adhesión en todas las áreas municipales.
Como resultado directo de esta lucha, fue convocada la reunión llevada a caso durante el día de hoy, 6 de noviembre de 2025, en el marco de la Comisión de Relaciones Laborales, se alcanzó el siguiente acuerdo:
• Incremento del 4 % al salario básico en noviembre (sobre octubre).
• Bono no remunerativo de $100.000 para noviembre.
• Bono no remunerativo de $60.000 para diciembre.
• Incremento del 4 % al salario básico en enero (sobre noviembre).
• Incremento del 4 % al salario básico en febrero (sobre enero).
• Bono de $60.000 para febrero.
• Incremento del 2,5 % al salario básico en marzo (sobre febrero).
• Compromiso de reabrir la mesa de negociación a fines de marzo de 2026.
Este acuerdo representa una mejora concreta respecto de la postura inicial del Departamento Ejecutivo, y fue posible gracias a la organización, la constancia y la fuerza colectiva de las y los trabajadores organizados en ATE.
Reafirmamos que nuestros reclamos se sostienen más allá de quién gobierne y del color político de turno, porque nuestro compromiso es con el conjunto de las compañeras y compañeros estatales municipales, con sus salarios, sus derechos y sus condiciones de trabajo.
Firma:
ATE Chacabuco
