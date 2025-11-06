Día sin bancos en Chacabuco

Pero con Bono.
Este jueves no habrá atención al público en los bancos de Chacabuco.
Es porque este 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en toda Argentina.
Se conmemora la creación del sindicato la Asociación Bancaria en 1924.
Para festejar, a los trabajadores del sector las entidades les pagarán un bono de alrededor de 1.7 millones de pesos.
