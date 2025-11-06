Robo en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Una vecina llamó a la Policía esta noche luego de detectar que la puerta de su casa había sido forzada.
Tras una inspección, la mujer se dio cuenta que al menos le habían robado una garrafa de gas.
Ocurrió en inmediaciones de Entre Ríos y Cano.
