Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se registró un incidente que causó desagrado y susto en una familia de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Los vecinos llamaron a la Policía alegando que se despertaron en medio de la noche con un hombre mirando a través de una ventana desde el exterior.
Uno de los vecinos salió al encuentro del sujeto y este último se fue corriendo. Lo particular del caso fue que el "mirón" dejó el auto en el que circulaba en el lugar y este fue identificado por la Policía.
Al parecer, se trató de un chofer de remís.
Ocurrió en Inmediaciones de Falucho y Zapiola.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco
- Novedades del tiempo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad
- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco
- Chacabuco en un medio nacional
- Choque y trasladado en las calles de Chacabuco
- Demorado en un barrio de Chacabuco
- Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios a la energía eléctrica
- Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco
- Le robaron en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario