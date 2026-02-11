miércoles, 11 de febrero de 2026

Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

Esta madrugada se registró un incidente que causó desagrado y susto en una familia de Chacabuco.



Los vecinos llamaron a la Policía alegando que se despertaron en medio de la noche con un hombre mirando a través de una ventana desde el exterior.

Uno de los vecinos salió al encuentro del sujeto y este último se fue corriendo. Lo particular del caso fue que el "mirón" dejó el auto en el que circulaba en el lugar y este fue identificado por la Policía.

Al parecer, se trató de un chofer de remís.

Ocurrió en Inmediaciones de Falucho y Zapiola.


