Novedades del tiempo de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Hubo cambios en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Con el paso de las horas el área quedó fuera de la alerta Meteorológica por tormentas fuertes.
Ahora solamente se pronostican tormentas aisladas para la madrugada de este miércoles, viento para la mañana, y lluvias aisladas para la tarde.
