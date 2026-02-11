miércoles, 11 de febrero de 2026

Novedades del tiempo de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Hubo cambios en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Con el paso de las horas el área quedó fuera de la alerta Meteorológica por tormentas fuertes.

Ahora solamente se pronostican tormentas aisladas para la madrugada de este miércoles, viento para la mañana, y lluvias aisladas para la tarde.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II del martes

Todavía se habla de esto:

- Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad

- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco 

- Mix:

- Chacabuco en un medio nacional

- Colecta para las clases

- Música en el centro

- Choque y trasladado en las calles de Chacabuco

- Demorado en un barrio de Chacabuco

- Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco

- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios a la energía eléctrica

- Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco

- Necrológicas I del martes

- Le robaron en la noche de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)