Accidente en la mañana de Chacabuco

Una mujer hospitalizada
Esta mañana se registró un accidente en Chacabuco.
Participaron una bicicleta y una camioneta.
La mujer que iba en la bicicleta fue trasladada en ambulancia al Hospital.
Según los Vecinos, el conductor de la camioneta tuvo un intercambio de palabras con la ciclista y siguió su marcha.
Al parecer, es conocido por los vecinos de la zona.
Ocurrió en Moreno y Falucho.
La bicicleta sufrió daños también.
