jueves, 12 de febrero de 2026

Accidente en la mañana de Chacabuco

 


Una mujer hospitalizada 

Esta mañana se registró un accidente en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una bicicleta y una camioneta.

La mujer que iba en la bicicleta fue trasladada en ambulancia al Hospital.

Según los Vecinos, el conductor de la camioneta tuvo un intercambio de palabras con la ciclista y siguió su marcha.

Al parecer, es conocido por los vecinos de la zona.

Ocurrió en Moreno y Falucho.

La bicicleta sufrió daños también.


