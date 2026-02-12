Que en paz descanse: Luis.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- José Luis Scandizzo. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Moreno 123. Sepelio a las 11.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la mañana de Chacabuco
- Avanza la privatización de la ruta 7 y el peaje en Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Jornada municipal en un barrio
- Este Ford A es sensación en las redes sociales
- Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco
- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco
- Novedades del tiempo de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario