jueves, 12 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Luis.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- José Luis Scandizzo. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Moreno 123. Sepelio a las 11.00

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- Avanza la privatización de la ruta 7 y el peaje en Chacabuco

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

Policiales:

- Retenidas

- Inspección en el centro

- Problema de ex pareja

Todavía se habla de esto:

- Mix: 

 Kits para niño

 - Compararon un tractor

- Jornada municipal en un barrio

- Este Ford A es sensación en las redes sociales

- Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco

- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

- Novedades del tiempo de Chacabuco

- Necrológicas II del martes




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)