Mix: - Kits para niños - Compararon un tractor - Jornada municipal en un barrio

Kits. El Secretario de Asuntos Municipales Sr. Hugo Moro, conjuntamente con el Secretario de Acción Social, Prof. Unsain recibieron seis kits más un circuito de plaza blanda para seis CAI que próximamente serán entregados a cada institución.
Reunión. El jefe de Compras de la Municipalidad de Chacabuco, Fabián Cattaneo, junto al director de Inspección, Hugo Duhalde, visitaron la localidad de O’Higgins, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el delegado municipal.
Durante el encuentro se confirmó la compra de un tractor destinado al corte de pasto en los espacios públicos, fortaleciendo así las tareas de mantenimiento y mejoramiento urbano. Además, se coordinó para la próxima semana un operativo integral de reparación de caminos rurales y calles del casco urbano, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones a vecinos y productores de la zona.
Jornada. Este viernes “La Muni en tu Barrio” llega al barrio Alcira de la Peña, en el horario de 09:00 a 12:00, en la plazoleta del lugar.
Durante la mañana, las distintas áreas del Municipio estarán presentes para atender a los vecinos y vecinas que necesiten realizar trámites, recibir asesoramiento y también acercar propuestas e ideas que contribuyan al crecimiento de esta comunidad en una zona tan importante de Chacabuco.
