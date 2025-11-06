jueves, 6 de noviembre de 2025

Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco

 


En un barrio.

Una vecina dio a conocer las gestiones que está realizando para intentar que no se habilite una fundición en su barrio.



Volver a Chacabuquero.

Según informó, ya ha hecho denuncias y presentaciones en el Concejo Deliberante.

"Estamos con un tema de habilitación de una fábrica de fundición en un lugar urbanizado -comentó María Cristina Fernández-. quieren instalar este tipo de fabrica totalmente insalubre para los vecinos y la biodiversidad en Olavarría y Cadelago".

La foto que encabeza esta nota fue aportada por la vecina. Según dijo, el humo de la chimenea corresponde a un horno a carbón. Según la vecina, luego de realizar denuncias, ya no se usó.

"Quieren instalar un horno eléctrico que también emana gases tóxicos y contamina el suelo", agregó

"Ya están hechas las denuncias correspondientes ante la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo -agregó-. Hoy se llevó la documentación a el Concejo Deliberante. sSerá tratado a la brevedad".

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Día sin bancos en Chacabuco

- Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Detectaron una moto muy particular en un control en Chacabuco

- Video: Devolvieron la vereda de Chacabuco y brindaron una explicación

- Ordenaron bajar un cartel de venta en Chacabuco

- Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

- Incidente en una estación de servicio de Chacabuco

- Beneficio impositivo para productores rurales de Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

-Profesor suspendido

- Inquietud por un joven

- Motos y licencias retenidas en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)