Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco

En un barrio.
Una vecina dio a conocer las gestiones que está realizando para intentar que no se habilite una fundición en su barrio.
Volver a Chacabuquero.
Según informó, ya ha hecho denuncias y presentaciones en el Concejo Deliberante.
"Estamos con un tema de habilitación de una fábrica de fundición en un lugar urbanizado -comentó María Cristina Fernández-. quieren instalar este tipo de fabrica totalmente insalubre para los vecinos y la biodiversidad en Olavarría y Cadelago".
La foto que encabeza esta nota fue aportada por la vecina. Según dijo, el humo de la chimenea corresponde a un horno a carbón. Según la vecina, luego de realizar denuncias, ya no se usó.
"Quieren instalar un horno eléctrico que también emana gases tóxicos y contamina el suelo", agregó
"Ya están hechas las denuncias correspondientes ante la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo -agregó-. Hoy se llevó la documentación a el Concejo Deliberante. sSerá tratado a la brevedad".
