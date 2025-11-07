viernes, 7 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

    

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

Ana Zarkovich. Chacabuco, 3 de noviembre de 2025.


Aroldo Edgar González, 4 de noviembre de 2025


José Luis Bigeón, 4 de noviembre de 2

025.

.



