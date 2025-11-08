Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco

Paso a nivel.
Un caballo muerto, un potrillo moribundo y la Barrera trabada.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió esta madrugada en el Paso nivel del acceso Elguea - Román.
El equino mayor quedo entre la vereda y el acceso. El pequeño en las vías.
