Esta mañana. Además, informe de Tránsito.
Esta mañana se constató un robo en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina le informó a la Policía que halló daños en una ventana y una puerta.
Le sustrajeron distintas pertencias entre las que se contó una garrafa de gas.
Ocurrió en inmediaciones de Corrientes y Óliden.
Tránsito. En un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal y la Patrulla Rural sobre Ruta 7 Km 203 e Hipólito Yrigoyen y Ruta 7, móviles y motos del Área de Tránsito retuvieron 3 motocicletas y 1 automóvil por circular sin documentación reglamentaria.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco
- Tránsito: retuvieron un vehículo tras un choque en Chacabuco
- Schmidt: "No soy el que embiste"
- Video: Así fue la entrevista en Canal 13 a los padres de Stephanie
- Misa por un sacerdote que pasó por Chacabuco y fue asesinado
- "Hace 2 días que no tenemos luz en esta zona de Chacabuco"
- Tareas de Servicios Públicos
- "Alerta por estafas telefónicas y de correo electrónico en Chacabuco"
- Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario