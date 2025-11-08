sábado, 8 de noviembre de 2025

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

Esta mañana. Además, informe de Tránsito.

Esta mañana se constató un robo en una vivienda de Chacabuco.



Una vecina le informó a la Policía que halló daños en una ventana y una puerta.

Le sustrajeron distintas pertencias entre las que se contó una garrafa de gas.

Ocurrió en inmediaciones de Corrientes y Óliden.

Tránsito. En un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal y la Patrulla Rural sobre Ruta 7 Km 203 e Hipólito Yrigoyen  y Ruta 7, móviles y motos del Área de Tránsito  retuvieron 3 motocicletas y 1 automóvil por circular sin documentación reglamentaria.


