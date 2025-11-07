viernes, 7 de noviembre de 2025

Tránsito: retuvieron un vehículo tras un choque en Chacabuco

 


Detalles. Además, una moto muy particular.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer las tareas realizadas este viernes.



Fueron retenidos dos vehículos.

Uno de ellos fue un automóvil que participó en un accidente. El conductor circulaba sin licencia y seguro obligatorio.

El otro rodado fue una motocicleta. Se la secuestró porque el conductor circulaba sin documentación reglamentaria. El rodado no contaba con luces, chapa patente y tenía instalado un escape libre.



