Misa por un sacerdote que pasó por Chacabuco y fue asesinado

Crimen impune.
Al cumplirse 33 años de su asesinato, se celebrará una misa en Chivilcoy en memoria del padre José Lindor "Cacho" Zaccardi.
Volver a Chacabuquero.
Será en la Capilla Virgen de Luján de la vecina ciudad, el 15 de noviembre a las 15.00.
Zaccardi, nacido en 1932 y sacerdote desde 1960, fue encontrado muerto, con signos de tortura, el 15 de noviembre de 1992 en su casa de Villa Soldati.
Según los diarios de la época, se calcula que el deceso había ocurrido días antes.
Era el responsable del Movimiento por un Mundo Mejor.
Era oriundo de Chivilcoy pero se desempeñó en Chivilcoy y Luján.
