viernes, 7 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Alejandra 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- María Alejandra Damelio de Gutiérrez. Falleció a los 58 años. Casa de duelo: Campora 634. Sepelio: mañana a las 11.00.




