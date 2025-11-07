"Hace 2 días que no tenemos luz en esta zona de Chacabuco"

Reclamo de vecino.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para comentar que hace 2 días que no tiene servicio eléctrico en el campo.
Ocurre en la ruta 191.
Julio comentó que se trata de la línea que entra para los campos de Ferraro, Pordón y Fancio.
Ha llamado a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada pero no ha obtenido una solución.
