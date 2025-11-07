viernes, 7 de noviembre de 2025

Video: Así fue la entrevista en Canal 13 a los padres de Stephanie

 

Canal 13

Pedido de Justicia.

Esta mañana los padres de Stephanie Fonseca fueron entrevistados en el programa "Mujeres Argentinas" de Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires.




Volver a Chacabuquero.

Aquí se puede ver el video:

Pudieron contar detalles del caso que comenzó con el fallecimiento de su hija en un siniestro vial ocurrido a principios de año en Chacabuco.

En el mismo bloque otros familiares de víctimas del tránsito contaron su historia.


