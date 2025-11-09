Tránsito: retuvieron el auto del choque y motos con escape ruidoso en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito estuvo trabajando durante la madrugada de este domingo.
Se montó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal y Patrulla Rural sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) Ruta 7 y H Irigoyen, Corredor nocturno, Av Vieytes y Corrientes, Acc Juan XXlll, colectora Ruta 7, con recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Se retuvieron un automóvil participe de un accidente en estado de alcoholemia positivo, ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria tres de las mismas con escapes antirreglamentarios( Ruidosos) una con pedido activo y dos por falta de luces y chapa patente.
