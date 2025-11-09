Se supo la cantidad de hectáreas de Chacabuco que están bajo el agua

Campo y producción. Situación crítica según un estudio.
Se dio a conocer un estudio a través del cual se calculó la cantidad de hectáreas que están con exceso hídrico en Chacabuco.
Se trata de un trabajo publicado por la Sociedad Rural Argentina.
En toda la provincia de Buenos Aires hay más de 3 millones de hectáreas xon exceso de líquido en el perfil.
La situación es crítica en General La Madrid (240.595 ha), Chacabuco (229.090 ha), Chivilcoy (205.924 ha), Benito Juárez, Laprida, Saladillo, Roque Pérez, Mercedes, Suipacha, San Andrés de Giles y Carmen de Areco, entre otros.
La SRA remarcó además que la situación no solo impacta en la producción, sino también en la recaudación fiscal y en la macroeconomía nacional, con consecuencias sociales concretas: “Hay productores que no pudieron regresar a sus campos, no pueden ir al médico y los chicos no pueden ir al colegio”, señalaron.
Finalmente, la institución reclamó avanzar con las obras de infraestructura hídrica necesarias, en especial el saneamiento y canalización de la cuenca del Salado. “El agua no puede ser una barrera. Hay que hacer las obras necesarias para que quien quiera y deba vivir en el campo pueda hacerlo con las condiciones básicas que correspondan”, concluyó la entidad.
