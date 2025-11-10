Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró un accidente en la ruta 7 entre Chacabuco y Carmen de Areco.
Volver a Chacabuquero.
Despistó un SUV Renault Duster en el que viajaban dos adultos y dos niños.
Una ambulancia de SAME trasladó al Hospital de Chacabuco a una mujer de 40 años junto a dos menores de 8 y 11 años.
Al parecer la mujer sufrió una lesión en un brazo.
El vehículo tiene patente de San Martin, provincia de Buenos Aires.
Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 174.
Lesionado. Por otro lado, la Policía debió concurrir al hospital Municipal esta madrugada para interiorizarse sobre el caso se una persona de sexo masculino mayor de edad que presentó una lesión en la cabeza. Al parecer, fue agredido por un tercero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales de Chacabuco: Jóvenes acosados - Vehículos retenidos
Todavía se habla de esto:
- Vecino de Chacabuco: "No me quisieron tomar la denuncia"
- Golía: "Necesitamos hombres justos y sanos"
- Situación de la beba internada fuera de Chacabuco
- Se supo la cantidad de hectáreas de Chacabuco que están bajo el agua
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tránsito: retuvieron el auto del choque y motos con escape ruidoso en Chacabuco
- Un auto chocó con una columna en Chacabuco
- Choque con lesionados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario