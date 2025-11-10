Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

Para tener en cuenta.
Este fin de semana habrá celebraciones en los partidos de Chacabuco, Junín, Salto, Chivilcoy y Suipacha.
Volver a Chacabuquero.
Primavera. La 41° Fiesta Provincial de la Primavera se llevara a cabo el sábado 15, a partir de las 19:00; y domingo 16, desde las 15:00, en Guillermo Rawson desde Vieytes hasta San Martín de Rawson, partido de Chacabuco.
Habrá Patio de comidas, feria de artesanías, desfile de carrozas y paseo de compras. Entrada gratuita.
Organizan la Delegación Municipal de Rawson y la Municipalidad de Chacabuco.
Pan. La 9º Fiesta del Pan se realizará el omingo 16, desde las 10:30, frente a la Capilla del Pueblo de Rivas, partido de Suipacha.
Es un encuentro creado por un grupo de alumnos y docentes que ganaron la Feria de Ciencias.
En esta edición el jurado será Vicente Lanzavechia, Albano Cimminelli, Felipe Tarramasco, Ayelén Rocío Fernández y Patricio Daniel Castro.
Categorías: pan artesanal, pan de campo y/o pan francés; profesional: baguette y/o galleta; e innovación: creatividad y originalidad en la elaboración.
Patio de comidas, feria de artesanías, emprendimientos locales, música y baile. Entrada gratuita.
Organiza la Asociación por lo Solidario con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha.
Empanada al disco. La 3° Fiesta de la Empanada Frita al Disco se celebrá el Viernes 14, a las 20:00, en la estación Gorostiaga, partido de Chivilcoy.
Habrá empanadas al disco, improvisación teatral, destrezas circenses, exposiciones artísticas, música y danzas en vivo. Entrada gratuita.
Organiza la EES N° 13 con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y HRG Pastas
Tortita negra. La 10º Fiesta de la Tortita Negra será domingo 16, desde el mediodía, en Berdier, partido de Salto
Habrá artistas en vivo, feria de artesanías y emprendimientos, entretenimientos y las infaltables tortitas negras para degustar.
Entrada gratuita.
Berdier pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
Organiza la Municipalidad de Salto.
Tango. La 2x Cuore Edición Extra se realizará el domingo 16, a las 21:00, en el Teatro La Ranchera de la ciudad de Junín.
Presentación de Carlos Buono, figura internacional del bandoneón, junto a Alfredo Farías en piano.
Artistas invitados.
Entrada arancelada.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Joven agredido en un barrio de Chacabuco
- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco
- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecino de Chacabuco: "No me quisieron tomar la denuncia"
- Golía: "Necesitamos hombres justos y sanos"
- Situación de la beba internada fuera de Chacabuco
- Se supo la cantidad de hectáreas de Chacabuco que están bajo el agua
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tránsito: retuvieron el auto del choque y motos con escape ruidoso en Chacabuco
- Un auto chocó con una columna en Chacabuco
- Choque con lesionados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario