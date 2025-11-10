lunes, 10 de noviembre de 2025

Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

 


En un barrio de Chacabuco.

Luego de dirigirse a la Comisaría para radicar una denuncia penal, la vecina que se comunicó anoche con Chacabuquero brindó más detalles del caso de acoso sexual del cual fueron víctimas su hijo y sus amigos.



Según la vecina, ocurrió en la cancha de fútbol de la plazoleta del barrio San Martín, en Gutiérrez y Callao.

El acusado vive a pocas cuadras del lugar.

"El tipo acercó a los chicos pidiendo fuego para los cigarros -comentó la vecina-. A uno le dijo 'que lindo que sos' y a otro 'que linda cola tenés'. Luego se empezó a masturbar y quiso tocar a uno de los chicos. Tras eso se fue a donde están los contenedores para seguir masturbándose".

"Los chicos se fueron corriendo y le avisaron a mí marido -continuó-. Yo estaba trabajando pero cuando me enteré fui a hacer la denuncia penal".

"Vamos a ver si dictan una perimetral para que el tipo no se acerque a los chicos -sostuvo-. Vive en el barrio".

"Ya lo han echado de otra cancha que está cerca del cementerio por acosar a los varones -contó-. Además, se droga y es borracho".


