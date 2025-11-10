Joven agredido en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Una mujer puso en conocimiento de la Policía que su hijo fue agredido por un adulto mayor de edad.
Volver a Chacabuquero.
El joven tiene 14 años. Habría recibido un golpe de puño en el rostro de arte de un masculino.
Ocurrió en el barrio La Construcción, en inmediaciones de Mendoza y 645.
La vecina tendría intenciones de radicar una denuncia.
