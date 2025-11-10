lunes, 10 de noviembre de 2025

Joven agredido en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

Una mujer puso en conocimiento de la Policía que su hijo fue agredido por un adulto mayor de edad.



El joven tiene 14 años. Habría recibido un golpe de puño en el rostro de arte de un masculino.

Ocurrió en el barrio La Construcción, en inmediaciones de Mendoza y 645.

La vecina tendría intenciones de radicar una denuncia.


