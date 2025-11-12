miércoles, 12 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Marta Beatriz Chaudrón, 7 de noviembre de 2025.

- Nilda Solide Di Palma y Apolinario Isaac Víctor Romero. Chacabuco, 7 de noviembre de 2025.

.



