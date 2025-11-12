Mix de Chacabuco: Calles de Cucha - Actividades en la EAC - Avance del cuneta

Breves.
Cucha Cucha. La Municipalidad de Chacabuco informó que se está trabajando en el arreglo de las calles de la localidad.
Las arterias de tierra habían sido afectadas por las lluvias.
EAC. Este fin de semana la Escuela de Actividades Culturales continúa con una programación variada que combina humor, teatro y música en vivo.
Viernes 14 – “Tetrabrick Comedy School”
El grupo TetraBrik 4Ladris presenta su espectáculo “Ni lo dude”, una propuesta que mezcla el mundo del clown y del teatro, el grotesco y el absurdo, donde la risa surge de lo imprevisible.
Con actuaciones de Sebastián Muñoz y Miguel García, la obra invita a un recorrido por situaciones domésticas y salvajes, cargadas de humor y crítica.
La función será a las 21:30 horas. Entradas: $8.000.
Sábado 15 – “Casi millonarios”
El Grupo Taller de Teatro presenta “Casi millonarios”, una comedia negra con elementos absurdos y realistas que combina humor, ironía y crítica social. La obra, escrita por Miguel Ángel Diani y dirigida por Rafael Barrientos y Juan Carlos Benvenuto, expone con humor corrosivo las contradicciones y decadencia de una familia de clase media venida a menos.
La función se realizará a las 21:00 horas. Entradas: $6.000 (general) y $4.000 (socios ATICH).
Domingo 16 – Muestra anual de la Escuela de Música (E.M.A.)
El domingo la EAC recibirá la Muestra Anual 2025 de la Escuela de Música E.M.A., con la participación de alumnos y alumnas que compartirán el trabajo realizado durante el año.
El encuentro será a las 18:00 horas. Entrada: $3.000.
Todas las actividades se realizan en la Escuela de Actividades Culturales (EAC), ubicada en Avellaneda 127, Chacabuco.
Cordón. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la Arq. Patricia Sorichillo, informó que durante la mañana de hoy se inició el hormigonado del cordón cuneta en el Pasaje Juan Pedro Martini, entre las calles Dr. Fernández y Larrea, en el marco del Plan Municipal de Pavimentación Urbana.
Asimismo, se destacó que finalizados los trabajos de hormigonado en la calle Dr. Fernández entre San Juan y Alvear y en la bocacalle del Pasaje Juan Pedro Martini, quedará vinculada dicha arteria con cordón cuneta hasta calle Larrea, completando así la conexión y mejora del sector.
