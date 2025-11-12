miércoles, 12 de noviembre de 2025

Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito dio a conocer las tareas realizadas durante el día en la ciudad de Chacabuco.



Por la mañana en recorrido de móviles se secuestro un equino en la vía pública sobre calle Acc Juan XXIII y calle 649 y se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación ante abandono en la vía pública.

Móviles y motos de Tránsito en conjunto con la Policía Comunal  realizaron un operativo de prevención sobre Av Garay y Brandsen, y Acc Juan XXIII y Andes donde se retuvieron dos automóviles, cuatro motocicletas y dos licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria

También se labró un acta de infracción por volcar agua a la vía pública.


