Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito dio a conocer las tareas realizadas durante el día en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por la mañana en recorrido de móviles se secuestro un equino en la vía pública sobre calle Acc Juan XXIII y calle 649 y se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación ante abandono en la vía pública.
Móviles y motos de Tránsito en conjunto con la Policía Comunal realizaron un operativo de prevención sobre Av Garay y Brandsen, y Acc Juan XXIII y Andes donde se retuvieron dos automóviles, cuatro motocicletas y dos licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria
También se labró un acta de infracción por volcar agua a la vía pública.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Quiere organizar una marcha por lo que le pasó en el Hospital de Chacabuco
- Choque: un motociclista trasladado al Hospital de Chacabuco
- Susto en la noche de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata
Todavía se habla de esto:
- Una víbora con escobillón en Chacabuco
- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo
- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas
- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras
- Registro de lluvia de Chacabuco
- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco
- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario