Mix de Chacabuco: Feria de Emprendedores - Encuentro de autos - Nueva fecha de senderismo

Breves.
Feria. Este sábado 15 de noviembre de 2025 desde las 17.00 en Miguel Gil 63 se llevará a cabo la Feria de Emprendedores del Centro Cristiano Familiar.
Habrá artesanías, manualidades y gastronomía. Los asistentes podrán participar en sorteos.
Encuentro. Este domingo 16 de noviembre el Club de Autos del Ayer de Chacabuco organiza un encuentro regional multimarcas en el predio de Mariápolis Lía, O'Higgins.
La entrada es un alimento no perecedero.
Senderismo. Hay nueva fecha para el senderismo a OHiggins luego que la actividad se postergara en varias oportunidades por distintos factores.
Será el 22 de noviembre. Se partirá a las 19.30 desde el Polideportivo Municipal de Chacabuco.
